Мясников Семен б.
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Лопнева Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Мясникова Марфа Иевлева
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Мясникова Марфа Иевлева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Свешникова Афимья Семеновна
Мать ребёнка: Мясникова Марфа Иевлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мясникова Марфа Иевлева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно