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Мясников Семен б.

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Лопнева Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Мясникова Марфа Иевлева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Мясников Иван Семенович

Мать ребёнка: Мясникова Марфа Иевлева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Свешникова Афимья Семеновна

Мать ребёнка: Мясникова Марфа Иевлева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Марфа Иевлева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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