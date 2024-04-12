Лопнева (Рюмина) Анисья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Рюмин Яков Борисович
Бракосочетание
01.11.1770
Рождение ребёнка
21.06.1776
Сын: Лопнев Иван Козьмич
Отец ребёнка: Лопнев Козьма Евсигнеев
Рождение ребёнка
12.01.1778
Дочь: Татьяна Козьминична
Отец ребёнка: Лопнев Козьма Евсигнеев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Лопнев Семен Козьмич
Отец ребёнка: Лопнев Козьма Евсигнеев
Рождение ребёнка
19.04.1787
Дочь: Пелагея Козьминична
Отец ребёнка: Лопнев Козьма Евсигнеев
Рождение ребёнка
10.05.1788
Сын: Лопнев Федор Козьмич
Отец ребёнка: Лопнев Козьма Евсигнеев
Рождение ребёнка
16.01.1792
Отец ребёнка: Лопнев Козьма Евсигнеев
Работа или профессия
Неизвестно
ямщицкого роду
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно