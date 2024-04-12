Лопнева (Рюмина) Анисья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Рюмина) Анисья Яковлевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Рюмин Яков Борисович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
01.11.1770

Муж: Лопнев Козьма Евсигнеев

Рождение ребёнка
21.06.1776

Сын: Лопнев Иван Козьмич

Отец ребёнка: Лопнев Козьма Евсигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1778

Дочь: Татьяна Козьминична

Отец ребёнка: Лопнев Козьма Евсигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лопнев Семен Козьмич

Отец ребёнка: Лопнев Козьма Евсигнеев

Рождение ребёнка
19.04.1787

Дочь: Пелагея Козьминична

Отец ребёнка: Лопнев Козьма Евсигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1788

Сын: Лопнев Федор Козьмич

Отец ребёнка: Лопнев Козьма Евсигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1792

Сын: Лопнев Стефан Козьмич

Отец ребёнка: Лопнев Козьма Евсигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
ямщицкого роду
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
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