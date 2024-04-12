Лопнев Козьма Евсигнеев
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти01.01.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Бракосочетание
11.01.1762
Жена: Лопнева Авдотья Иванова
Бракосочетание
01.11.1770
Жена: Лопнева Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
21.06.1776
Сын: Лопнев Иван Козьмич
Мать ребёнка: Лопнева Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
12.01.1778
Дочь: Татьяна Козьминична
Мать ребёнка: Лопнева Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Лопнев Семен Козьмич
Мать ребёнка: Лопнева Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
19.04.1787
Дочь: Пелагея Козьминична
Мать ребёнка: Лопнева Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
10.05.1788
Сын: Лопнев Федор Козьмич
Мать ребёнка: Лопнева Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
16.01.1792
Мать ребёнка: Лопнева Анисья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1804