Лопнев Козьма Евсигнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнев Козьма Евсигнеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

01.01.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Лопнев Евсевий Васильевич

Мать: Лопнева Василиса Леоновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
11.01.1762

Жена: Лопнева Авдотья Иванова

Бракосочетание
01.11.1770

Жена: Лопнева Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
21.06.1776

Сын: Лопнев Иван Козьмич

Мать ребёнка: Лопнева Анисья Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1778

Дочь: Татьяна Козьминична

Мать ребёнка: Лопнева Анисья Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лопнев Семен Козьмич

Мать ребёнка: Лопнева Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
19.04.1787

Дочь: Пелагея Козьминична

Мать ребёнка: Лопнева Анисья Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1788

Сын: Лопнев Федор Козьмич

Мать ребёнка: Лопнева Анисья Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1792

Сын: Лопнев Стефан Козьмич

Мать ребёнка: Лопнева Анисья Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
01.01.1804
Ржев, город Ржев, Тверская область
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