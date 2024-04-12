Лопнева Василиса Леоновна
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смерти27.08.1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Рождение ребёнка
1725
Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Васильевич
Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Васильевич
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.08.1774