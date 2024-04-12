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Лопнева Василиса Леоновна

Место рождения

Щапово, Пачуринская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1687

Дата смерти

27.08.1774

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Щапово, Пачуринская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1725

Сын: Лопнев Стефан Евсигнеев

Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Васильевич

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Лопнев Мирон Евсигнеев

Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Васильевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Лопнев Козьма Евсигнеев

Отец ребёнка: Лопнев Евсевий Васильевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопнев Евсевий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
27.08.1774
Ржев, город Ржев, Тверская область
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