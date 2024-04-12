Лопнев Евсевий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смерти04.03.1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Лопнев Василий
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: Лопнева Василиса Леоновна
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Лопнева Василиса Леоновна
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Лопнева Василиса Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1767