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Лопнев Евсевий Васильевич

Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1687

Дата смерти

04.03.1767

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Лопнев Василий

Мать: не указана

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Лопнев Стефан Евсигнеев

Мать ребёнка: Лопнева Василиса Леоновна

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Лопнев Мирон Евсигнеев

Мать ребёнка: Лопнева Василиса Леоновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Лопнев Козьма Евсигнеев

Мать ребёнка: Лопнева Василиса Леоновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Василиса Леоновна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
04.03.1767
Ржев, город Ржев, Тверская область
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