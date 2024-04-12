Лопнев Мирон Евсигнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопнев Мирон Евсигнеев

Лопнев Мирон Евсигнеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Лопнев Евсевий Васильевич

Мать: Лопнева Василиса Леоновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Лопнев Стефан Миронович

Мать ребёнка: Лопнева Саломонида Борисовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Лопнев Федор Миронович

Мать ребёнка: Лопнева Саломонида Борисовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Лопнев Егор Миронович

Мать ребёнка: Лопнева Саломонида Борисовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1764

Дочь: Марья Миронова

Мать ребёнка: Лопнева Саломонида Борисовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1764

Дочь: Улита Миронова

Мать ребёнка: Лопнева Саломонида Борисовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Прасковья Епифанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Саломонида Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1790
Ржев, город Ржев, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close