Лопнев Мирон Евсигнеев
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Лопнева Саломонида Борисовна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Лопнева Саломонида Борисовна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Лопнева Саломонида Борисовна
Рождение ребёнка
11.07.1764
Дочь: Марья Миронова
Мать ребёнка: Лопнева Саломонида Борисовна
Рождение ребёнка
11.07.1764
Дочь: Улита Миронова
Мать ребёнка: Лопнева Саломонида Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790