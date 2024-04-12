Лопнев Егор Миронович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти26.09.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
28.10.1778
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лопнев Иван Егорович
Мать ребёнка: Лопнева Василиса Тарасова
Рождение ребёнка
05.04.1782
Мать ребёнка: Лопнева Василиса Тарасова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Лопнев Яков Егорович
Мать ребёнка: Лопнева Василиса Тарасова
Рождение ребёнка
08.09.1788
Мать ребёнка: Лопнева Василиса Тарасова
Бракосочетание
28.10.1804
Жена: Лопнева Марья Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1805
Сын: Лопнев Иван Егорович
Мать ребёнка: Лопнева Марья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.09.1818