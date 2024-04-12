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Лопнев Егор Миронович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

26.09.1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Лопнев Мирон Евсигнеев

Мать: Лопнева Саломонида Борисовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
28.10.1778

Жена: Лопнева Василиса Тарасова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Лопнев Иван Егорович

Мать ребёнка: Лопнева Василиса Тарасова

Рождение ребёнка
05.04.1782

Сын: Лопнев Василий Егорович

Мать ребёнка: Лопнева Василиса Тарасова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Лопнев Яков Егорович

Мать ребёнка: Лопнева Василиса Тарасова

Рождение ребёнка
08.09.1788

Сын: Лопнев Сергей Егорович

Мать ребёнка: Лопнева Василиса Тарасова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
28.10.1804

Жена: Лопнева Марья Петровна

Рождение ребёнка
16.09.1805

Сын: Лопнев Иван Егорович

Мать ребёнка: Лопнева Марья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
26.09.1818
Ржев, город Ржев, Тверская область
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