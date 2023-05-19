Лопнева (Филатова) Василиса Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Филатова) Василиса Тарасова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

24.08.1804

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Филатов Тарас Иванович

Мать: Филатова Фекла Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
28.10.1778

Муж: Лопнев Егор Миронович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Лопнев Иван Егорович

Отец ребёнка: Лопнев Егор Миронович

Рождение ребёнка
05.04.1782

Сын: Лопнев Василий Егорович

Отец ребёнка: Лопнев Егор Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Лопнев Яков Егорович

Отец ребёнка: Лопнев Егор Миронович

Рождение ребёнка
08.09.1788

Сын: Лопнев Сергей Егорович

Отец ребёнка: Лопнев Егор Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
24.08.1804
Ржев, город Ржев, Тверская область