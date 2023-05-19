Лопнева (Филатова) Василиса Тарасова
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти24.08.1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Филатов Тарас Иванович
Мать: Филатова Фекла Андреева
Бракосочетание
28.10.1778
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лопнев Иван Егорович
Отец ребёнка: Лопнев Егор Миронович
Рождение ребёнка
05.04.1782
Отец ребёнка: Лопнев Егор Миронович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Лопнев Яков Егорович
Отец ребёнка: Лопнев Егор Миронович
Рождение ребёнка
08.09.1788
Отец ребёнка: Лопнев Егор Миронович
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.08.1804