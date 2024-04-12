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Лопнев Василий Егорович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

05.04.1782

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1782

Отец: Лопнев Егор Миронович

Мать: Лопнева Василиса Тарасова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1805

Жена: Лопнева Марья Федоровна

Рождение ребёнка
01.07.1810

Сын: Лопнев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Лопнева Марья Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Лопнева Марья Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1819

Сын: Лопнев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Лопнева Марья Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1822

Дочь: Новоторцева Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Лопнева Марья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орехова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Лопнева Марья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1840
Ржев, город Ржев, Тверская область
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