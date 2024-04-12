Лопнев Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения05.04.1782
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1782
Отец: Лопнев Егор Миронович
Бракосочетание
10.02.1805
Жена: Лопнева Марья Федоровна
Рождение ребёнка
01.07.1810
Мать ребёнка: Лопнева Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Лопнева Марья Федоровна
Рождение ребёнка
19.10.1819
Мать ребёнка: Лопнева Марья Федоровна
Рождение ребёнка
04.01.1822
Дочь: Новоторцева Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Лопнева Марья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орехова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Лопнева Марья Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1840