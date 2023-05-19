Лопнева (Еремеева) Марья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Еремеева) Марья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

09.03.1845

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Еремеев Федор Тарасов

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1805

Муж: Лопнев Василий Егорович

Рождение ребёнка
01.07.1810

Сын: Лопнев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лопнев Василий Егорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Лопнев Василий Егорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1819

Сын: Лопнев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Лопнев Василий Егорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1822

Дочь: Новоторцева Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Лопнев Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орехова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Лопнев Василий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
09.03.1845
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: водянкою