Лопнева (Еремеева) Марья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти09.03.1845
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Еремеев Федор Тарасов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1805
Рождение ребёнка
01.07.1810
Отец ребёнка: Лопнев Василий Егорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Лопнев Василий Егорович
Рождение ребёнка
19.10.1819
Отец ребёнка: Лопнев Василий Егорович
Рождение ребёнка
04.01.1822
Дочь: Новоторцева Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Лопнев Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орехова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Лопнев Василий Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.03.1845
Причина смерти: водянкою