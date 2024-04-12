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Лопнев Михаил Васильевич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

01.07.1810

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1810

Отец: Лопнев Василий Егорович

Мать: Лопнева Марья Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1828

Сын: Лопнев Яков Михайлович

Мать ребёнка: Лопнева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
До 1840
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