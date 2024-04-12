Лопнев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1810
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1810
Отец: Лопнев Василий Егорович
Мать: Лопнева Марья Федоровна
Рождение ребёнка
06.10.1828
Мать ребёнка: Лопнева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопнева Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1840