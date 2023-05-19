Лопнев Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1828
Отец: Лопнев Михаил Васильевич
Мать: Лопнева Анна Ивановна
Бракосочетание
22.09.1848
Жена: Лопнева Анна Родионовна
Рождение ребёнка
15.04.1850
Мать ребёнка: Лопнева Анна Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно