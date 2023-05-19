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Лопнев Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1828

Отец: Лопнев Михаил Васильевич

Мать: Лопнева Анна Ивановна

Бракосочетание
22.09.1848

Жена: Лопнева Анна Родионовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1850

Сын: Лопнев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Лопнева Анна Родионовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Прасковья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно