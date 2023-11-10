Филатова (-) Фекла Андреева
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Филатов Иван Тарасов
Отец ребёнка: Филатов Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Филатов Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Лопнева Василиса Тарасова
Отец ребёнка: Филатов Тарас Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
из церковников
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно