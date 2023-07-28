Филатов Тарас Иванович
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1778
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Филатов Иван Тарасов
Мать ребёнка: Филатова Фекла Андреева
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Филатова Фекла Андреева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Лопнева Василиса Тарасова
Мать ребёнка: Филатова Фекла Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Фекла Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1778