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Филатов Тарас Иванович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Филатов Иван Тарасов

Мать ребёнка: Филатова Фекла Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Филатов Афанасий Тарасов

Мать ребёнка: Филатова Фекла Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Лопнева Василиса Тарасова

Мать ребёнка: Филатова Фекла Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Фекла Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1778
Ржев, город Ржев, Тверская область