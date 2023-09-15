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Лопнева Саломонида Борисовна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

08.03.1767

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Лопнев Стефан Миронович

Отец ребёнка: Лопнев Мирон Евсигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Лопнев Федор Миронович

Отец ребёнка: Лопнев Мирон Евсигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Лопнев Егор Миронович

Отец ребёнка: Лопнев Мирон Евсигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1764

Дочь: Марья Миронова

Отец ребёнка: Лопнев Мирон Евсигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1764

Дочь: Улита Миронова

Отец ребёнка: Лопнев Мирон Евсигнеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопнев Мирон Евсигнеев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
08.03.1767
Ржев, город Ржев, Тверская область
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