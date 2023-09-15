Лопнева Саломонида Борисовна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти08.03.1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Лопнев Мирон Евсигнеев
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Лопнев Мирон Евсигнеев
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Лопнев Мирон Евсигнеев
Рождение ребёнка
11.07.1764
Дочь: Марья Миронова
Отец ребёнка: Лопнев Мирон Евсигнеев
Рождение ребёнка
11.07.1764
Дочь: Улита Миронова
Отец ребёнка: Лопнев Мирон Евсигнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.1767