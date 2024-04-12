Лопнев Стефан Миронович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти20.02.1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
12.08.1774
Дочь: Васса Стефановна
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова
Бракосочетание
02.11.1776
Жена: Лопнева Ефимья Михайлова
Рождение ребёнка
12.08.1777
Дочь: Мясникова Ефимия Стефановна
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова
Рождение ребёнка
29.06.1779
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова
Рождение ребёнка
05.07.1781
Дочь: Масленикова Евфимия Стефанова
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова
Рождение ребёнка
27.09.1782
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова
Рождение ребёнка
14.10.1783
Дочь: Праскева Стефановна
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Лопнев Гаврила Стефанович
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова
Рождение ребёнка
14.12.1787
Дочь: Ульяна Стефановна
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова
Рождение ребёнка
?.01.1791
Дочь: Мелания Стефановна
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова
Рождение ребёнка
20.04.1793
Сын: Лопнев Василий Стефанович
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова
Рождение ребёнка
16.08.1795
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1826