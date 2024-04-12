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Лопнев Стефан Миронович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

20.02.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Лопнев Мирон Евсигнеев

Мать: Лопнева Саломонида Борисовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.08.1774

Дочь: Васса Стефановна

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
02.11.1776

Жена: Лопнева Ефимья Михайлова

Рождение ребёнка
12.08.1777

Дочь: Мясникова Ефимия Стефановна

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.06.1779

Сын: Лопнев Петр Стефанович

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1781

Дочь: Масленикова Евфимия Стефанова

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1782

Сын: Лопнев Ерофей Стефанович

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1783

Дочь: Праскева Стефановна

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Лопнев Гаврила Стефанович

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.12.1787

Дочь: Ульяна Стефановна

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
?.01.1791

Дочь: Мелания Стефановна

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.04.1793

Сын: Лопнев Василий Стефанович

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова

Рождение ребёнка
16.08.1795

Сын: Лопнев Петр Стефанович

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
20.02.1826
Ржев, город Ржев, Тверская область
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