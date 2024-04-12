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Лопнев Петр Стефанович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

16.08.1795

Дата смерти

26.04.1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1795

Отец: Лопнев Стефан Миронович

Мать: Лопнева Ефимья Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1815

Жена: Лопнева Ефимья (Михайлова)

Рождение ребёнка
26.11.1815

Сын: Лопнев Иван Петрович

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья (Михайлова)

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.12.1816

Дочь: Розова Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья (Михайлова)

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1818

Дочь: Колпашникова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья (Михайлова)

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1821

Дочь: Устинья Петровна

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья (Михайлова)

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1822

Сын: Лопнев Василий Петрович

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья (Михайлова)

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
08.11.1825

Жена: Ивановская-Лопнева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1827

Сын: Лопнев Василий Петрович

Мать ребёнка: Лопнева Ефимья (Михайлова)

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1827

Сын: Лопнев Стефан Петрович

Мать ребёнка: Ивановская-Лопнева Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Лопнев Александр Петрович

Мать ребёнка: Ивановская-Лопнева Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
26.04.1829
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: лихорадка
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