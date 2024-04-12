Лопнев Петр Стефанович
Место рождения
Дата рождения16.08.1795
Дата смерти26.04.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1795
Отец: Лопнев Стефан Миронович
Мать: Лопнева Ефимья Михайлова
Бракосочетание
11.02.1815
Рождение ребёнка
26.11.1815
Сын: Лопнев Иван Петрович
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья (Михайлова)
Рождение ребёнка
12.12.1816
Дочь: Розова Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья (Михайлова)
Рождение ребёнка
15.08.1818
Дочь: Колпашникова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья (Михайлова)
Рождение ребёнка
02.01.1821
Дочь: Устинья Петровна
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья (Михайлова)
Рождение ребёнка
28.07.1822
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья (Михайлова)
Бракосочетание
08.11.1825
Рождение ребёнка
28.07.1827
Мать ребёнка: Лопнева Ефимья (Михайлова)
Рождение ребёнка
21.10.1827
Мать ребёнка: Ивановская-Лопнева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Лопнев Александр Петрович
Мать ребёнка: Ивановская-Лопнева Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1829
Причина смерти: лихорадка