Лопнева (Поганкина) Ефимья (Михайлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Поганкина) Ефимья (Михайлова)

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

29.08.1825

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Поганкин Ефим Михайлович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1815

Муж: Лопнев Петр Стефанович

Рождение ребёнка
26.11.1815

Сын: Лопнев Иван Петрович

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.12.1816

Дочь: Розова Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1818

Дочь: Колпашникова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1821

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1822

Сын: Лопнев Василий Петрович

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1827

Сын: Лопнев Василий Петрович

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
29.08.1825
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