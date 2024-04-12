Лопнева (Поганкина) Ефимья (Михайлова)
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти29.08.1825
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Поганкин Ефим Михайлович
Бракосочетание
11.02.1815
Рождение ребёнка
26.11.1815
Сын: Лопнев Иван Петрович
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
12.12.1816
Дочь: Розова Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
15.08.1818
Дочь: Колпашникова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
02.01.1821
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
28.07.1822
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
28.07.1827
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1825