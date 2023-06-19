Розова (Лопнева) Ульяна Петровна
Место рождения
Дата рождения12.12.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1816
Отец: Лопнев Петр Стефанович
Бракосочетание
19.08.1838
Рождение ребёнка
14.05.1842
Отец ребёнка: Розов Козьма Савельев
Рождение ребёнка
06.02.1845
Сын: Розов Федор Козьмин
Отец ребёнка: Розов Козьма Савельев
Рождение ребёнка
02.02.1846
Отец ребёнка: Розов Козьма Савельев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно