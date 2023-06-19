Розова (Лопнева) Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозова (Лопнева) Ульяна Петровна

Розова (Лопнева) Ульяна Петровна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

12.12.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1816

Отец: Лопнев Петр Стефанович

Мать: Лопнева Ефимья (Михайлова)

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
19.08.1838

Муж: Розов Козьма Савельев

Рождение ребёнка
14.05.1842

Сын: Розов Константин Козьмин

Отец ребёнка: Розов Козьма Савельев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1845

Сын: Розов Федор Козьмин

Отец ребёнка: Розов Козьма Савельев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1846

Сын: Розов Никифор Козьмин

Отец ребёнка: Розов Козьма Савельев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно