Колпашникова (Лопнева) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения15.08.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1818
Отец: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Колпашников Михаил Петрович
Отец ребёнка: Колпашников Петр Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1846
Сын: Колпашников Иван Петрович
Отец ребёнка: Колпашников Петр Васильевич
Бракосочетание
30.01.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно