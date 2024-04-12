Колпашникова (Лопнева) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (Лопнева) Наталья Петровна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

15.08.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1818

Отец: Лопнев Петр Стефанович

Мать: Лопнева Ефимья (Михайлова)

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Колпашников Михаил Петрович

Отец ребёнка: Колпашников Петр Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1846

Сын: Колпашников Иван Петрович

Отец ребёнка: Колпашников Петр Васильевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1850

Муж: Поярков Матвей Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашников Петр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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