Колпашников Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолпашников Петр Васильевич

Колпашников Петр Васильевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.06.1820

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1820

Отец: Колпашников Василий Васильевич?

Мать: Колпашникова Елена Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Колпашников Михаил Петрович

Мать ребёнка: Колпашникова Наталья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1846

Сын: Колпашников Иван Петрович

Мать ребёнка: Колпашникова Наталья Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпашникова Наталья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1848
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close