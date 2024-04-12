Колпашников Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1820
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1820
Рождение ребёнка
1845
Сын: Колпашников Михаил Петрович
Мать ребёнка: Колпашникова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
07.11.1846
Сын: Колпашников Иван Петрович
Мать ребёнка: Колпашникова Наталья Петровна
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1848