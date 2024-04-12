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Колпашников Василий Васильевич?

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Колпашников Василий Киндинов?

Мать: Колпашникова Прасковья Иоакимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1810

Жена: Колпашникова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Алена? Васильевна

Мать ребёнка: Колпашникова Елена Дмитриевна

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.03.1813

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: Колпашникова Елена Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1816

Сын: Колпашников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Колпашникова Елена Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1820

Сын: Колпашников Петр Васильевич

Мать ребёнка: Колпашникова Елена Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.05.1823

Дочь: Посохина Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: Колпашникова Елена Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпашникова Елена Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1840
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
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