Колпашников Василий Васильевич?
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
07.02.1810
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Алена? Васильевна
Мать ребёнка: Колпашникова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.03.1813
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: Колпашникова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.09.1816
Сын: Колпашников Иван Васильевич
Мать ребёнка: Колпашникова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.06.1820
Сын: Колпашников Петр Васильевич
Мать ребёнка: Колпашникова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.05.1823
Дочь: Посохина Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: Колпашникова Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1840