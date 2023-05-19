Колпашников Василий Киндинов? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашников Василий Киндинов?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колпашников Киндин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Колпашников Василий Васильевич?

Мать ребёнка: Колпашникова Прасковья Иоакимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Колпашников Арсений Васильевич

Мать ребёнка: Колпашникова Прасковья Иоакимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Колпашников Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Колпашникова Прасковья Иоакимова

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1794

Сын: Колпашников Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Колпашникова Прасковья Иоакимова

зубцовский уезд деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпашникова Прасковья Иоакимова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1811
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