Колпашников Василий Киндинов?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колпашников Киндин
Рождение ребёнка
1788
Сын: Колпашников Василий Васильевич?
Мать ребёнка: Колпашникова Прасковья Иоакимова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Колпашников Арсений Васильевич
Мать ребёнка: Колпашникова Прасковья Иоакимова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Колпашников Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Колпашникова Прасковья Иоакимова
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1794
Сын: Колпашников Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Колпашникова Прасковья Иоакимова
зубцовский уезд деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1811