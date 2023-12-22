Колпашникова (-) Прасковья Иоакимова
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти17.02.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Колпашников Василий Васильевич?
Отец ребёнка: Колпашников Василий Киндинов?
Рождение ребёнка
1789
Сын: Колпашников Арсений Васильевич
Отец ребёнка: Колпашников Василий Киндинов?
Рождение ребёнка
1790
Сын: Колпашников Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Колпашников Василий Киндинов?
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1794
Сын: Колпашников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Колпашников Василий Киндинов?
зубцовский уезд деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.02.1840