Колпашникова (-) Прасковья Иоакимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (-) Прасковья Иоакимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

17.02.1840

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Колпашников Василий Васильевич?

Отец ребёнка: Колпашников Василий Киндинов?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Колпашников Арсений Васильевич

Отец ребёнка: Колпашников Василий Киндинов?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Колпашников Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Колпашников Василий Киндинов?

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1794

Сын: Колпашников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Колпашников Василий Киндинов?

зубцовский уезд деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашников Василий Киндинов?

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.02.1840
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