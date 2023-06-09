Колпашникова (Некрасова) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (Некрасова) Елена Дмитриевна

Место рождения

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.07.1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1785

Отец: Некрасов Дмитрий Васильевич

Мать: Некрасова Агрипена Ильина

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1810

Муж: Колпашников Василий Васильевич?

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Алена? Васильевна

Отец ребёнка: Колпашников Василий Васильевич?

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.03.1813

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Колпашников Василий Васильевич?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1816

Сын: Колпашников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Колпашников Василий Васильевич?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1820

Сын: Колпашников Петр Васильевич

Отец ребёнка: Колпашников Василий Васильевич?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.05.1823

Дочь: Посохина Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Колпашников Василий Васильевич?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашников Василий Васильевич?

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно