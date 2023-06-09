Колпашникова (Некрасова) Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1785
Бракосочетание
07.02.1810
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Алена? Васильевна
Отец ребёнка: Колпашников Василий Васильевич?
Рождение ребёнка
20.03.1813
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Колпашников Василий Васильевич?
Рождение ребёнка
03.09.1816
Сын: Колпашников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Колпашников Василий Васильевич?
Рождение ребёнка
22.06.1820
Сын: Колпашников Петр Васильевич
Отец ребёнка: Колпашников Василий Васильевич?
Рождение ребёнка
11.05.1823
Дочь: Посохина Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Колпашников Василий Васильевич?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно