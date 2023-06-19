Некрасова (-) Агрипена Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Агрипена Ильина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марья Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1785

Дочь: Ефимия Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1785

Дочь: Колпашникова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.11.1789

Сын: Некрасов Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1791

Дочь: Некрасова Ксения Дмитриева

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.03.1793

Сын: Некрасов Гаврила Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1797

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Некрасов Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Дмитрий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно