Некрасова (-) Агрипена Ильина
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марья Дмитриевна
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1785
Дочь: Ефимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1785
Дочь: Колпашникова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич
Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.11.1789
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1791
Дочь: Некрасова Ксения Дмитриева
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.1793
Сын: Некрасов Гаврила Дмитриев
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
22.07.1797
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно