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Некрасов Гаврила Дмитриев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.03.1793

Дата смерти

22.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1793

Отец: Некрасов Дмитрий Васильевич

Мать: Некрасова Агрипена Ильина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1818

Сын: Некрасов Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дорофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1842

Жена: Некрасова Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Дарья Дорофеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.06.1848
Причина смерти: холера
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