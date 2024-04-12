Некрасов Гаврила Дмитриев
Место рождения
Дата рождения26.03.1793
Дата смерти22.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1793
Рождение ребёнка
29.04.1818
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Дорофеева
Бракосочетание
15.02.1842
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.06.1848
Причина смерти: холера