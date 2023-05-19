Некрасова (Малыгина) Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти05.12.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Малыгин Иван Борисович
Мать: Малыгина Васса Андреева
Бракосочетание
15.02.1842
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Дмитриев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.12.1856
Причина смерти: водянкою