Некрасова (Малыгина) Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Малыгина) Федосья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

05.12.1856

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Малыгин Иван Борисович

Мать: Малыгина Васса Андреева

Бракосочетание
15.02.1842

Муж: Некрасов Гаврила Дмитриев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Некрасов Гаврила Дмитриев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.12.1856
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: водянкою