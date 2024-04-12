Малыгин Иван Борисович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Малыгина Васса Андреева
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Малыгина Васса Андреева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Некрасова Федосья Иванова
Мать ребёнка: Малыгина Васса Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Васса Андреева
Смерть
1814