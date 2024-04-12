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Малыгин Иван Борисович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Малыгин Борис Герасимович

Мать: Малыгина Агафья Кузьминична

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Малыгина Васса Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Малыгина Васса Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Некрасова Федосья Иванова

Мать ребёнка: Малыгина Васса Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Васса Андреева

Смерть
1814
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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