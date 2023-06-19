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Малыгин Борис Герасимович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Малыгин Герасим Михайлович

Мать: Малыгина Прасковья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Малыгин Иван Борисович

Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Малыгин Василий Борисович

Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Малыгин Федор Борисович

Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична

Рождение ребёнка
11.03.1793

Сын: Малыгин Алексей Борисович

Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Малыгин Петр Борисович

Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Федосья Борисовна

Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Некрасова Федосья Борисовна

Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Агафья Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно