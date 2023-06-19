Малыгин Борис Герасимович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична
Рождение ребёнка
1779
Сын: Малыгин Василий Борисович
Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична
Рождение ребёнка
11.03.1793
Сын: Малыгин Алексей Борисович
Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Федосья Борисовна
Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Некрасова Федосья Борисовна
Мать ребёнка: Малыгина Агафья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно