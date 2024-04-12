Малыгина (-) Прасковья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Рождение ребёнка
1746
Сын: Малыгин Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Малыгин Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Малыгин Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Малыгин Борис Герасимович
Отец ребёнка: Малыгин Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Еремеева Авдотья Герасимовна
Отец ребёнка: Малыгин Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Аксинья Герасимовна
Отец ребёнка: Малыгин Герасим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно