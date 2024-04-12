Малыгина (-) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Прасковья Алексеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Малыгин Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Малыгин Герасим Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Малыгин Ефим Герасимович

Отец ребёнка: Малыгин Герасим Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Малыгин Борис Герасимович

Отец ребёнка: Малыгин Герасим Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Еремеева Авдотья Герасимовна

Отец ребёнка: Малыгин Герасим Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Аксинья Герасимовна

Отец ребёнка: Малыгин Герасим Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Герасим Михайлович

Смерть
Неизвестно
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