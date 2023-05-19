Малыгин Герасим Михайлович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Малыгин Михаил (Иванов?)
Мать: Агрипена (Селиверстова)
Рождение ребёнка
1746
Сын: Малыгин Сергей Герасимович
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Малыгин Борис Герасимович
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Еремеева Авдотья Герасимовна
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Аксинья Герасимовна
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно