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Малыгин Герасим Михайлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Малыгин Михаил (Иванов?)

Мать: Агрипена (Селиверстова)

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Малыгин Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Малыгин Ефим Герасимович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Малыгин Борис Герасимович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Еремеева Авдотья Герасимовна

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Аксинья Герасимовна

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Прасковья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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