Малыгина (Некрасова) Агафья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Малыгин Василий Борисович
Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович
Рождение ребёнка
11.03.1793
Сын: Малыгин Алексей Борисович
Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Федосья Борисовна
Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Некрасова Федосья Борисовна
Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно