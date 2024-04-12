Малыгина (Некрасова) Агафья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Агафья Кузьминична

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Некрасов Кузьма Гаврилович

Мать: Некрасова Афимья Трофимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Малыгин Иван Борисович

Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Малыгин Василий Борисович

Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Малыгин Федор Борисович

Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович

Рождение ребёнка
11.03.1793

Сын: Малыгин Алексей Борисович

Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Малыгин Петр Борисович

Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Федосья Борисовна

Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Некрасова Федосья Борисовна

Отец ребёнка: Малыгин Борис Герасимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Борис Герасимович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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