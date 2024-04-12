Малыгин Петр Борисович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
02.11.1836
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Некрасова Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1844
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
10.04.1847
Сын: Малыгин Александр Петрович
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Некрасова Марья Петровна
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Некрасова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860