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Малыгин Петр Борисович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Малыгин Борис Герасимович

Мать: Малыгина Агафья Кузьминична

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.11.1836

Жена: Малыгина Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Некрасова Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1844

Сын: Малыгин Федор Петрович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1847

Сын: Малыгин Александр Петрович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Некрасова Марья Петровна

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Некрасова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Малыгин Петр Петрович

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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