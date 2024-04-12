Малыгина (Посохина) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Посохина) Прасковья Николаевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Посохин Николай Петров

Мать: Посохина Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.11.1836

Муж: Малыгин Петр Борисович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Некрасова Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1844

Сын: Малыгин Федор Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1847

Сын: Малыгин Александр Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Некрасова Марья Петровна

Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Некрасова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Малыгин Петр Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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