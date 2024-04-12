Малыгина (Посохина) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Посохин Николай Петров
Мать: Посохина Анна Иванова
Бракосочетание
02.11.1836
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Некрасова Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович
Рождение ребёнка
05.02.1844
Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович
Рождение ребёнка
10.04.1847
Сын: Малыгин Александр Петрович
Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Некрасова Марья Петровна
Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Некрасова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Малыгин Петр Борисович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно