Малыгин Федор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1805
Сын: Малыгин Николай Федорович
Мать ребёнка: Малыгина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самуйлова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Малыгина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860