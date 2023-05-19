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Малыгин Федор Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Малыгин Борис Герасимович

Мать: Малыгина Агафья Кузьминична

Рождение ребёнка
1805

Сын: Малыгин Николай Федорович

Мать ребёнка: Малыгина Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самуйлова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Малыгина Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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