Малыгина (-) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Анна Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Малыгин Николай Федорович

Отец ребёнка: Малыгин Федор Борисович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самуйлова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Малыгин Федор Борисович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Федор Борисович

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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