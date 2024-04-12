Малыгина (-) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1805
Сын: Малыгин Николай Федорович
Отец ребёнка: Малыгин Федор Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самуйлова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Малыгин Федор Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно