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Малыгина (-) Васса Андреева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Борисович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Борисович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Некрасова Федосья Иванова

Отец ребёнка: Малыгин Иван Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Иван Борисович

Смерть
Неизвестно
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