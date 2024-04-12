Малыгина (-) Васса Андреева
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Борисович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Борисович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Некрасова Федосья Иванова
Отец ребёнка: Малыгин Иван Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно