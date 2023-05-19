Ивановская-Лопнева (Невзорова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановская-Лопнева (Невзорова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Невзоров Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1825

Муж: Лопнев Петр Стефанович

Рождение ребёнка
21.10.1827

Сын: Лопнев Стефан Петрович

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Лопнев Александр Петрович

Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
23.10.1833

Муж: Ивановский Петр Михайлович

Рождение ребёнка
23.08.1834

Сын: Ивановский Александр Петрович

Отец ребёнка: Ивановский Петр Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1838

Сын: Ивановский Иван Петрович

Отец ребёнка: Ивановский Петр Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1843

Дочь: Анисья Петровна

Отец ребёнка: Ивановский Петр Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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