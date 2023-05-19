Ивановская-Лопнева (Невзорова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Невзоров Иван Иванович
Бракосочетание
08.11.1825
Рождение ребёнка
21.10.1827
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Лопнев Александр Петрович
Отец ребёнка: Лопнев Петр Стефанович
Бракосочетание
23.10.1833
Рождение ребёнка
23.08.1834
Сын: Ивановский Александр Петрович
Отец ребёнка: Ивановский Петр Михайлович
Рождение ребёнка
18.08.1838
Отец ребёнка: Ивановский Петр Михайлович
Рождение ребёнка
21.12.1843
Дочь: Анисья Петровна
Отец ребёнка: Ивановский Петр Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно