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Ивановский Петр Михайлович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
23.10.1833

Жена: Ивановская-Лопнева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1834

Сын: Ивановский Александр Петрович

Мать ребёнка: Ивановская-Лопнева Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1838

Сын: Ивановский Иван Петрович

Мать ребёнка: Ивановская-Лопнева Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1843

Дочь: Анисья Петровна

Мать ребёнка: Ивановская-Лопнева Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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