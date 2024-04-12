Ивановский Петр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1833
Рождение ребёнка
23.08.1834
Сын: Ивановский Александр Петрович
Мать ребёнка: Ивановская-Лопнева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1838
Мать ребёнка: Ивановская-Лопнева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1843
Дочь: Анисья Петровна
Мать ребёнка: Ивановская-Лопнева Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно