Лопнева (Чуракова) Ефимья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти08.05.1825
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Чураков Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
12.08.1774
Дочь: Васса Стефановна
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович
Бракосочетание
02.11.1776
Рождение ребёнка
12.08.1777
Дочь: Мясникова Ефимия Стефановна
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович
Рождение ребёнка
29.06.1779
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович
Рождение ребёнка
05.07.1781
Дочь: Масленикова Евфимия Стефанова
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович
Рождение ребёнка
27.09.1782
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович
Рождение ребёнка
14.10.1783
Дочь: Праскева Стефановна
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Лопнев Гаврила Стефанович
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович
Рождение ребёнка
14.12.1787
Дочь: Ульяна Стефановна
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович
Рождение ребёнка
?.01.1791
Дочь: Мелания Стефановна
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович
Рождение ребёнка
20.04.1793
Сын: Лопнев Василий Стефанович
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович
Рождение ребёнка
16.08.1795
Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.05.1825