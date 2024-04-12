Лопнева (Чуракова) Ефимья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Чуракова) Ефимья Михайлова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

08.05.1825

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Чураков Михаил Ефимович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.08.1774

Дочь: Васса Стефановна

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
02.11.1776

Муж: Лопнев Стефан Миронович

Рождение ребёнка
12.08.1777

Дочь: Мясникова Ефимия Стефановна

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.06.1779

Сын: Лопнев Петр Стефанович

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1781

Дочь: Масленикова Евфимия Стефанова

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1782

Сын: Лопнев Ерофей Стефанович

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1783

Дочь: Праскева Стефановна

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Лопнев Гаврила Стефанович

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.12.1787

Дочь: Ульяна Стефановна

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
?.01.1791

Дочь: Мелания Стефановна

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.04.1793

Сын: Лопнев Василий Стефанович

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович

Рождение ребёнка
16.08.1795

Сын: Лопнев Петр Стефанович

Отец ребёнка: Лопнев Стефан Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
08.05.1825
Ржев, город Ржев, Тверская область
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