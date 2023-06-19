Масленикова (Лопнева) Евфимия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленикова (Лопнева) Евфимия Стефанова

Масленикова (Лопнева) Евфимия Стефанова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

05.07.1781

Дата смерти

10.06.1853

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1781

Отец: Лопнев Стефан Миронович

Мать: Лопнева Ефимья Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
01.01.1809

Муж: Маслеников Павел Алексеев

Рождение ребёнка
22.10.1809

Дочь: Сазонова Анна Павловна

Отец ребёнка: Маслеников Павел Алексеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Маслеников Павел Алексеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Маслеников Павел Алексеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.09.1817

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Маслеников Павел Алексеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Маслеников Степан Павлович

Отец ребёнка: Маслеников Павел Алексеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1821

Сын: Маслеников Петр Павлович

Отец ребёнка: Маслеников Павел Алексеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
10.06.1853
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: старость