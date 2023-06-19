Масленикова (Лопнева) Евфимия Стефанова
Место рождения
Дата рождения05.07.1781
Дата смерти10.06.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1781
Отец: Лопнев Стефан Миронович
Мать: Лопнева Ефимья Михайлова
Бракосочетание
01.01.1809
Рождение ребёнка
22.10.1809
Дочь: Сазонова Анна Павловна
Отец ребёнка: Маслеников Павел Алексеев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Маслеников Павел Алексеев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Маслеников Павел Алексеев
Рождение ребёнка
18.09.1817
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Маслеников Павел Алексеев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Маслеников Степан Павлович
Отец ребёнка: Маслеников Павел Алексеев
Рождение ребёнка
04.08.1821
Отец ребёнка: Маслеников Павел Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.1853
Причина смерти: старость