Маслеников Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения04.08.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1821
Бракосочетание
13.01.1846
Рождение ребёнка
28.12.1846
Сын: Маслеников Василий Петрович
Мать ребёнка: Масленикова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
08.05.1848
Сын: Маслеников Николай Петрович
Мать ребёнка: Масленикова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Масленикова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Масленикова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Маслеников Григорий Петрович
Мать ребёнка: Масленикова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Маслеников Павел Петрович
Мать ребёнка: Масленикова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно