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Маслеников Петр Павлович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

04.08.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1821

Отец: Маслеников Павел Алексеев

Мать: Масленикова Евфимия Стефанова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1846

Жена: Масленикова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
28.12.1846

Сын: Маслеников Василий Петрович

Мать ребёнка: Масленикова Анна Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1848

Сын: Маслеников Николай Петрович

Мать ребёнка: Масленикова Анна Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Петровна

Мать ребёнка: Масленикова Анна Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Маслеников Иван Петрович

Мать ребёнка: Масленикова Анна Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Маслеников Григорий Петрович

Мать ребёнка: Масленикова Анна Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Маслеников Павел Петрович

Мать ребёнка: Масленикова Анна Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленикова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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