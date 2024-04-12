Масленикова (Сафронова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленикова (Сафронова) Анна Григорьевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

26.09.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1846

Муж: Маслеников Петр Павлович

Рождение ребёнка
28.12.1846

Сын: Маслеников Василий Петрович

Отец ребёнка: Маслеников Петр Павлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1848

Сын: Маслеников Николай Петрович

Отец ребёнка: Маслеников Петр Павлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
26.09.1848
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: простуда
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