Масленикова (Сафронова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти26.09.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
13.01.1846
Рождение ребёнка
28.12.1846
Сын: Маслеников Василий Петрович
Отец ребёнка: Маслеников Петр Павлович
Рождение ребёнка
08.05.1848
Сын: Маслеников Николай Петрович
Отец ребёнка: Маслеников Петр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.09.1848
Причина смерти: простуда