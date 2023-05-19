Масленикова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Маслеников Петр Павлович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Маслеников Петр Павлович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Маслеников Григорий Петрович
Отец ребёнка: Маслеников Петр Павлович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Маслеников Павел Петрович
Отец ребёнка: Маслеников Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно