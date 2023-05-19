Масленикова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленикова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Маслеников Петр Павлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Маслеников Иван Петрович

Отец ребёнка: Маслеников Петр Павлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Маслеников Григорий Петрович

Отец ребёнка: Маслеников Петр Павлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Маслеников Павел Петрович

Отец ребёнка: Маслеников Петр Павлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслеников Петр Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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