Лопнев Федор Миронович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
19.08.1782
Дочь: Поганкина Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Лопнева Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Лопнева Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Лопнева Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопнева Дарья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно