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Лопнев Федор Миронович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Лопнев Мирон Евсигнеев

Мать: Лопнева Саломонида Борисовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1782

Дочь: Поганкина Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Лопнева Дарья Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Лопнев Иван Федорович

Мать ребёнка: Лопнева Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Лопнев Андрей Федорович

Мать ребёнка: Лопнева Дарья Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопнева Дарья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
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