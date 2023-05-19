Лопнева (Орехова) Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Орехова) Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1804

Муж: Лопнев Егор Миронович

Рождение ребёнка
16.09.1805

Сын: Лопнев Иван Егорович

Отец ребёнка: Лопнев Егор Миронович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно