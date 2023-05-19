Лопнева (Орехова) Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1804
Рождение ребёнка
16.09.1805
Сын: Лопнев Иван Егорович
Отец ребёнка: Лопнев Егор Миронович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно