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Лелянов Павел Тимофеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

22.02.1834

Дата смерти

26.10.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1834

Отец: Лелянов Тимофей Васильев

Мать: Лелянова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1857

Жена: Лелянова Анна Ефимовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Единоверческая Успенская
Рождение ребёнка
15.12.1857

Дочь: Евгения Павловна

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ефимовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1858

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ефимовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1859

Сын: Лелянов Василий Павлович

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ефимовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.02.1861

Сын: Лелянов Василий Павлович

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ефимовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1863

Сын: Лелянов Константин Павлович

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ефимовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
26.10.1874
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: простуда