Лелянов Павел Тимофеев
Место рождения
Дата рождения22.02.1834
Дата смерти26.10.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1834
Отец: Лелянов Тимофей Васильев
Мать: Лелянова Анна Ивановна
Бракосочетание
03.02.1857
Жена: Лелянова Анна Ефимовна
Единоверческая Успенская
Рождение ребёнка
15.12.1857
Дочь: Евгения Павловна
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
02.12.1858
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
20.12.1859
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
27.02.1861
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
14.05.1863
Сын: Лелянов Константин Павлович
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.1874
Причина смерти: простуда