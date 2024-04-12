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Лелянов Тимофей Васильев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

25.11.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: Лелянова Ирина Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1815

Жена: Лелянова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Лукина Анисья Тимофеевна

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1818

Сын: Лелянов Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лелянов Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Лелянов Стефан Петрович

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лелянов Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1834

Сын: Лелянов Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1835

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1836

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.01.1838

Дочь: Симонова Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
25.11.1849
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: горячкою
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