Лелянов Тимофей Васильев
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти25.11.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Мать: Лелянова Ирина Максимова
Бракосочетание
15.02.1815
Жена: Лелянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Лукина Анисья Тимофеевна
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1818
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1834
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1835
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1836
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1838
Дочь: Симонова Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Лелянова Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.1849
Причина смерти: горячкою