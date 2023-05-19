Лукина (Лелянова) Анисья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Лелянов Тимофей Васильев
Мать: Лелянова Анна Ивановна
Бракосочетание
22.01.1836
Рождение ребёнка
07.12.1836
Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
28.06.1849
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Евдокимович
Никольская
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лукин Яков Иванович
Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
19.10.1850
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лукин Павел Иванович
Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
07.08.1852
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
15.02.1854
Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
24.04.1855
Сын: Лукин Иван Иванович
Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
29.08.1859
Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно