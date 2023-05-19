Лукина (Лелянова) Анисья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукина (Лелянова) Анисья Тимофеевна

Лукина (Лелянова) Анисья Тимофеевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Лелянов Тимофей Васильев

Мать: Лелянова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1836

Муж: Лукин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
07.12.1836

Сын: Лукин Евграф Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1849

Сын: Кривошеин Павел Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Евдокимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Никольская
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лукин Яков Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1850

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Евдокимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лукин Павел Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1852

Сын: Кривошеин Петр Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Евдокимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1854

Сын: Лукин Александр Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1855

Сын: Лукин Иван Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1859

Сын: Лукин Василий Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Евдокимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно